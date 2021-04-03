Sağlık Bakanı Nemeki, bir haftalığına Türkiye'ye yolculukların durdurulmasını istedi

Mutasyona uğramış virüsün Türkiye'de yaygınlaşması nedeniyle İçişleri Bakanı'na mektup yazan Nemeki, mektubunda Türkiye ile İran arasındaki hava ve kara sınırlarının bir hafta süreyle durdurulması ve valilerin bu konuda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Nemeki mektupta şu ifadeeri kullandı:

'Türkiye'de bulunan ve ülkeye giriş yapmak isteyen İran vatandaşları ile İran'da bulunan ve ülkeyi terk etmek isteyen Türk vatandaşları, ilgili protokolleri gözlemleyerek PCR testi yapıp, giriş çıkış yapabilirler.

Türkiye'de mutasyona uğramış virüsün yaygınlaştığı için önümüzdeki 48 saat içinde söz konusu ülke ile hava ve kara sınırlarının kapatılması gerekmektedir. Kara ve hava sınırlarından yurttaşların ülkeye girmesi durumunda şüpheli veya olumlu durumlar için de karantina gerekmektedir.

Değerli valilere bu konuda gerekli iş birliği ve yardımı sağlamaları talimatını vermenizi isterim'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish