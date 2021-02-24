İran’da 112 kişide mutasyona uğramış korona virüsü görüldü

Reyisi, IRNA’ya yaptığı açıklamada 13 yeni hastanın belirtildiğini bunlardan beşinin Tahran, yedisinin Hürmüzgan ve birinin de Batı Azerbaycan ilinde olduğunu söyledi.

Bu virüsten şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Reyisi, mutasyona uğramış virüsün hastalandırma olasılığının daha fazla olduğunu söyledi.

Reyisi bu virüsün ülke genelinde dolaştığını ve sağlık protokollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Virüsü mutasyona uğramış versiyonunun İran’a girmesi ile ilgili İran Sağlık Bakanı Said Nemeki aha önce ikazda bulunmuştu.

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