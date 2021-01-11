Sağlık Bakanı'nın Avrupa'dan gelen yolcularına test uygulama ve karantina altına alma emri



Mutasyona uğramış korona virüsün çoğu Avrupa ülkesinde yayılmasının ardından konuşan Nemeki, Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi'ye yazdığı bir mektupta tıp üniversiteleri rektörlerine ilgili tüm talimatları uygulaması talimatını verdi.

Nemeki, 'Önceki yazışma ve talimatların ardından, mutasyona uğramış virüsün çoğu Avrupa ülkesinde yayılması nedeniyle, Avrupa'dan ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak hava, kara ve deniz sınırlarından giren tüm yolcular, testlerin yanı sıra giriş noktalarında makul bir süre boyunca ilgili protokollere uygun olarak yeniden karantina altına alınmalıdır' dedi.

Nemeki, 'Sağlık çalışanları, her gün sağlığı takip etmek ve hastalığın semptomlarını uygun bir şekilde takip etmekle yükümlüdür ve test pozitifse veya semptomlar ortaya çıkarsa, aile dahil doğrudan akraba kişiler ve yoldaki sürücüler gibi dolaylı olarak ilgili kişileri test ve diğer durumlar açısından incelenemeliler' diye belirtti.

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