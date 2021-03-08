8 Mar 2021 14:43
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İranlı oyuncya Kanada'dan ödül

İranlı oyuncya Kanada'dan ödül

Tahran, İRNA- Mojan Kürdi, Nevid Nikhah Azad'ın yönettiği Teneffüs Vakti adlı kısa filmdeki rolüyle Kanada'da düzenlenen 33. Yaşayan Gökler öğrenci festivalinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne değer görüldü.

Teneffüs Vakti, Emir Şahab Rezeviyan yönetimindeki Hilaj Film ve Film Araştırma Okulu adına bu festivalde yarıştı.

Akademi Ödülleri'nin onaylı festivallerden biri olan İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali'nin Panorama bölümünde ilk dünya proömiyerini yapan Teneffüs Vakti, daha önce Garden State Film Festivali ve ABD'deki 18. Oxford Film Festivali gibi prestijli festivallerde seyirci ile buluştu.

Yaşayan Gökdelenler öğrenci festivalinin 33.'si, 4-6 Mart tarihlerinde korona salgını nedeniyle sanal olarak gerçekleştirildi. Teneffüs Vakti'nin küresel dağıtımı, İspanyol "FeelSales" şirketinin sorumluluğundadır.

Bu kısa filmde Mojan Kurdi, Reyhaneh Nabi Yan, Niloufar Shokouhinia ve Ghazal Khalili rol aldı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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