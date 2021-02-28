İran Ordusu Hava Kuvvetleri bölge üzerinde operasyonel anlamda tam hakim

Görev Başındaki Şehitler Eğitim Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan General Nesirzade, 'Hava kuvvetlerini güçlendirerek uluslararası pazarlıklar artırılabilir ve düşmanlara karşı siyasi irade ve baskı da yükselebilir' diye konuştu.

Bölgedeki ülkelerin kendilerine güvenmeyerek ve yabancı pilot ve yabancı danışmanlar tarafından sağlanan donanıma güvenerek büyük bir stratejik hata yaptıklarını ifade eden General Nesirzade, 'Çünkü sadece kendi kendilerine yeterli olmayacaklar, aynı zamanda uzun vadede yabancı kuvvetler bu ülkeler için savaşmak ve savunmak için gerekli motivasyona sahip olmayacaklardır' diye belirtti.

Kriz ve savaş zamanlarında, tüm kesimlerin birbirine örnek gösterilecek şekilde kenetlenmesi gerektiğinin altını çizen üst düzey askeri yetkili, 'Seçkinlerin bu konudaki görevi hayati önem taşımaktadır ve gelecekte ülkenin kalkınması ve aziz ülkemizin güç bileşenlerinin artması yönünde tutarlı ve koordineli bir adım atabilecekleri beklenmektedir' ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin hava gücünü ve sayısız ve göz kamaştırıcı operasyonlarını hatırlatan General Nesirzade, 'Hava gücünün birkaç bileşeni var. Güçlü hava kuvvetleri, hava gücünün bileşenlerinden biridir ve stratejik ve politik hava üstünlüğü, ülkenin tüm farklı bölgelerinin işbirliği ve koordinasyonunu gerektirir. Bölge üzerinde tam operasyonel kontrole sahibiz. İran'ın hava gücü bölgede ispatlanmıştır, öyle ki hiçbir hava kuvveti, savaş uçağı veya benzeri, bizim iznimiz olmaksızın veya bizimle koordinasyon olmadan İran hava sahasından geçme hakkı yoktur' diye ekledi.

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