General Nesirzade: İran Hava Kuvvetleri üst düzey önleyici savunma gücüne sahiptir

Buşehr Hava Üssünde açıklamada bulunan General Nesirzade, İran silahlı kuvvetlerinin İslam İnkılabının liderliğinde güççlü şekilde düşman karşısında durduğunu ve sınırlara saldırı izni vermeyeceğini söyledi.

İran’ın savaş istemediğini fakat tüm gücü ile saldırılara yanıt vereceğini vurgulayan Nesirzae, ‘’ İran Hava Kuvvetlerinin üstün yetennekli pilotları defalarca güç iddiasında olanları hakkından gelmişlerdir bundan dolayı düşmana hatta saldırıyı düşünme izni bile vermezler. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012