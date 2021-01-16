Herhangi bir düşmana mümkün olan en kısa sürede yanıt veririz

İran'ın Kevir Çölü bölgesinde düzenlenen Büyük Peygamber Tatbikatı sırasında basına konuşan General Bakıri, 'Önümüzdeki 5 gün içinde neredeyse eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan son 15 günün tatbikatları, Silahlı Kuvvetlerin kara, hava ve deniz kuvvetleri ile hava ve füze svunma sistemlerinin her boyutunda olağanüstü hazır olduğunu göstermektedir' diye konuştu.

Bu tatbikatın çeşitli sınıflarda birleşik operasyonlar düzenleyerek ve füzeler ateşleyerek devam ettiğini kaydeden General Bakıri, 'Bu tatbikatın düzenlenmesi, İran'ın vatanını, milli çıkarlarını ve hedeflerini tam gücü ile kısa, orta ve uzun menzilli füzelerle savunma hazır olduğunu göstermektedir' diye belirtti.

Umman Denizi'nin 1800 kilometre açıklarında ve Hint Okyanusu'nun girişinde hedef seçimini anlamlı olarak nitelendiren General Bakıri, 'Deniz hedefleri için çok sayıda uzun menzilli füze seçimi, ulusal çıkarlarımız ile deniz ticaretimize yan gözle bakanlara karşı füze ile karşılık verileceğini gözler önüne sermektedir' açıklamasını yaptı.

Tatbikatın yapılmasını İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal çıkarları korumadaki savunma gücünün bir göstergesi olarak ifade eden General Bakıri, 'Herhangi bir saldırı niyetinde değiliz, ancak kötü niyeti olan her hangi bir düşman, tüm gücümüzle en kısa zamanda saldırıya uğrayacaktır' diye kaydetti.

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