Yakın gelecekte İran Ordusu Kara Kuvvetleri tatbikat düzenleyecek

İRNA siyaset muhabirine demeç veren General Haydari, 'Bu tatbikat, İslam İnkılabı Rehberi'nin 'düşman tehdidini ciddiye alın ve ciddiyetle davranın' yönündeki emirleri doğrultusunda savaşma kabiliyetini artırmak ve bu kuvvetin harekat birimlerinin savunma kabiliyetini güçlendirmek adına ülkenin güneydoğu bölgelerinde ve sınırların diğer çeşitli bölgelerinde operasyonel doktrine (muharebe alanındaki kuvvetler kullanılarak) dayalı eşitsiz muharebe temelinde tasarlanarak düzenlenecektir' dedi.

General Haydari, 'Ülke sınırlarının güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kara kuvvetleri tüm gücüyle doğu, güneydoğu, batı, güneybatı ve kuzeybatı sınırlarında konuşlanmış ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal varlığını güçlü bir şekilde savunmaktadır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish