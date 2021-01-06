İran insansız hava araçları 2 bin kilometre menzil içindeki hedefleri vurabiliyor

Günümüzde İran Ordusu'nun çeşitli uzun menzilli savaş İHA'larını kullanarak herhangi bir düşman saldırganlığına cevap verebildiğini dile getiren Amiral Musevi, 'Ordunun büyük drone muharebe tatbikatının ikinci gününde Ordu hava savunma kuvvetlerine ait "Kerar Önleme İHA'sı'' başarıyla hava önleme operasyonları gerçekleştirdi ve düşman hedefleri imha etti' diye belirtti.

Topçu yükü kullanarak İHA'ları vurmak ve düşman hava hedeflerini yok etmek, ordunun büyük İHA muharebe tatbikatının bu bölümünde uygulanan diğer operasyonel tedbirlerdi.

Ordu drone muharebe tatbikatının bu aşamasında, 500 kiloluk MK-82 bombalarıyla donatılmış Kerrar insansız hava araçlarıyla yüzey hedeflerinin, tahkimatlarının ve düşman konumlarının imhası da başarıyla gerçekleştirildi.

Amiral Musevi, 'Bugün çeşitli gözetleme kameraları, keşif ve elektronik bilgi toplama sistemleri ile donatılmış drone sistemleri kullanılarak ülke sınırlarının korunması ve muhafazası tamamen doğru bir şekilde yapılmaktadır' diye ekledi.

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