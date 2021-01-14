Güç 99 Deniz Tatbikatında çeşitli Cruise füzeleri fırlatıldı

İran Ordusu tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın bugünkü bölümünde farklı menzillerde Cruise füzeleri sahilde ve güvertelerden fırlatılarak Hint Okyanusunun kuzeyinde ve tatbikat alanında başarılı şekilde hedef aldıklarını söyledi.

Tatbikatın sözcüsü General Hamze Ali Kaviyani, İran’ın Deniz Cruise Füzeleri konusuna büyük potansiyellere sahip olduğunu belirterek, İran Deniz Kuvvetlerinde çeşitli menzil ve güçte bu füzelerde bulunduğunu ve bundan dolayı bu füzeler deniz savaşlarında etkili bir silaha dönüştüğünü söyledi.

Tatbikatta kullanılan silahlar ve sistemlerin bir bölümünün gizli oldukları için açıklanamadığını ifade eden General Kaviyani, ‘’ Düşman, İran deniz sınırlarına saldırması durumunda sahil ve denizden hedef alınacağını bilmelidir. ‘’ dedi.

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2012