20 Şub 2021 21:05
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News Code: 84236592
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Zarif: İsrail, bölgenin tek atom bombası fabrikası olan Dimona'yı genişletmektedir

Zarif: İsrail, bölgenin tek atom bombası fabrikası olan Dimona'yı genişletmektedir

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İsrail, bölgedeki tek atom bombası fabrikası olan Dimona'yı genişletmektedir' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hesaplarını bu açıklamasında işaretleyen Zarid, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in isminden de bahsetti.

Zarif, 'ABD Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, çok endişeli misiniz? Endişeli misiniz? Biraz bile mi? Yorum yapmak sizin için gerçekten önemli mi? Ben de öyle düşünmüştüm' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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