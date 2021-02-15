Zarif: İran bölgede zorbalığa dayalı politikalara karşıdır

Tahran’da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman Bin Casim Al-İ Sani ile görüşen Zarif, bölge ülkelerinin konularını çözüm ve bölgesel istikrarın sağlanması için işbirliğinin önemine vurgu yaparak İran-Katar ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Zarif, Katar’ın ablukasının son bulmasını tebrik ederek, İran açısından iki ülke ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı ve İran’ın çeşitli alanlarda ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu belirtti.

Katar Dışişleri Bakanı da ülkesinin tüm düzeylerde ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu belirterek, İran’ın ülkesine abluka döneminde yaptığı yardımları takdir ettiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Tahran ziyaretinin ikili ilişkilerin gelişmesi ve iki ülke sürekli istişareleri çerçevesinde olduğunu söyledi.

Bölgenin yeni bir tutuma ve işbirliğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Al-i Sani, ülkesinin bu hususta anahtar rol ifa etmeye hazır olduğunu söyledi.

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