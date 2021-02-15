15 Şub 2021 18:06
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News Code: 84230719
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İran ve Katar Dışişleri Bakanları görüştü

İran ve Katar Dışişleri Bakanları görüştü

Tahran, IRNA- Tahrran’da temaslarda bulunan Katar Dışişleri Bakanı Mohammad Bin Abdülrahman Al-i Sani, İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ile görüştü.

Katar Dışişleri Bakanı bugün Zarif ile görüşmek için Tahran’a geldi.

Katar Dışişleri Bakanı geçen Çarşamba günü İran ve ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmeleri ve bölgesel gerginliklerin azaltılması için rol ifa etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade bugün yaptığı açıklamada Katar’ın İran’ın bölgesel dostu ve ortaklarından olduğunu ve İran’ın bu çabaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.

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