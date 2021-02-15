Nükleer Anlaşma taraflarının yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde Ek Protokol'ün uygulanması askıya alınacaktır

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, 'Teknik sorular Atom Enerjisi Kurumu'ndan sorulmalı, ancak diğer taraf olursa o güne kadar yükümlülüklerini yerine getirmezse, hükümet Ek Protokol'ün gönüllü olarak uygulanmasını durdurmakla yükümlüdür' diye belirtti.

Bu eylemin denetim dışı kontrol mekanizmasının sona ermesi anlamına geleceğini ve tüm denetimlerin son bulması anlamını taşımayacağının altını çizen Hatipzade, 'Aslında İran, NPT'nin bir üyesidir, ancak Ek Protokol durdurulacaktır. Bu arada UAEK ile işbirliği devam edecek. Diğer taraflar yükümlülüklerine uyduğu sürece tüm bu önlemler geri alınabilir' diye konuştu.

İstihbarat Bakanı'nın son zamanlarda yaptığı açıklamalar hakkında da açıklama yapan Hatipzade, 'İran'ın konumu değişmedi ve nükleer faaliyetlerinin barışçıl doğasına dayanıyor. İslam İnkılabı Rehberi'nin kitle imha ve nükleer silahların haram olduğuna yönelik fetvası sürüyor' ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Griffith'in geçen hafta Zarif, Haci ve Irakçı ile bir araya geldiğine değinen Hatipzade, 'Yemen'deki krizin çözümü konusunda iyi istişareler yapıldı ve bu ziyaretin bu krizin çözümünde olumlu bir etkisi olmasını umuyoruz' diye açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü'nün Belçika mahkemesinin yasa dışı davranışını protesto ederek Belçika'nın Tahran Büyükelçisi'ni çağırdığını dile getiren Hatipzade, Yargı Erki Başkanı Hüccetü'l-İslam Reisi'nin geçen hafta Irak'a yaptığı başarılı ziyarete değinerek, 'General Süleymani'nin davası, adli ve siyasi ilişkiler ve konsolosluk ilişkileri alanında görüşmeler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde İran temsilcisi de Suriye'ye giderek Beşşar Esad ile görüştü' diye kaydetti.

UAEK'deki İran misyonunun son mektubuna işaret eden Hatipzade, 'Bu bizim ilk mektubumuz değil ve inşallah son mektubumuz olsun. UAEK ile en üst düzeyde işbirliği yaptık, ancak geçmişte bilgi sızıntıları gördük. UAEK belgelerin gizliliğini korumak için yasal ve kesin bir sorumluluğa sahiptir. Bu belgeler, doğası gereği gizlidir, aksi takdirde İran'ın faaliyetleri şeffaftır. Üzgünüz, ciddi ihmaller yaşanmıştır. Mektup, UAEK'nin sorumluluklarını hatırlatmak içindi' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Nükleer Anlaşma ile ilgili ilkeli diplomasi konusundaki tweetine dikkati çeken Hatipzade, 'Ne yazık ki, ABD önceki yönetimin yanlış yolunu izlemeye devam ediyor. Bugün olup bitenler 20 Ocak öncesinden farklı değil. Millet üzerindeki aynı azami baskı ve cinayet, aynı yaklaşımla devam etmektedir. Şimdi sizinle konuştuğum sırada, ABD yaptırımlar açısından Trump döneminden farklı değil ve bu, kendilerini Trump'tan uzaklaştırmak için kampanya yürütenleri utandırabilir. Diplomasi, yanlış yolun düzeltilmesi ise, İran söylediği gibi bu politika değişikliğine uygun şekilde yanıt verecektir' açıklamasında bulundu.

Hatipzade, ABD'nin Yemen konusundaki son tutumu ve BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi'nin son ziyaretiyle ilgili olarak, 'BM Genel Sekreteri temsilcisinin son ziyareti, korona nedeniyle bir veya iki kez ertelendi. İran bölgesel konularda bölge ülkelerine danışıyor. Elbette Birleşmiş Milletlerin kolaylaştırıcı olarak kendine özgü konumu vardır' diye ekledi.

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