12 Şub 2021 23:51
Journalist ID: 1942
News Code: 84227159
0 Persons

Zarif: Üç Avrupa ülkesi KOEP 36. Madddesini okusunlar

Zarif: Üç Avrupa ülkesi KOEP 36. Madddesini okusunlar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, 3 Avrupa ülkesinin ( Almanya-Fransa- İngiltere) İran ile ilgili yayınlaıkları bildiriye karşın, kendilerinin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP)36. Maddesini ve İran’ın yazdığı bir çok mektubu okumalarını tavsiye etti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Acaba, KOEP’in 36. Maddesini okudunuz mu? KOEP’in 3 Avrupalı ortağı anlaşmanın 36. Maddesi ve bu temelde olan İran’ın mektuplarını okudular mı? Hangi mantığa göre İran ABD’nin KOEP’ten ayrıldıkta bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir? Üç Avrupa ülkesi sorumluluklarını yerine getirmek içi neler yapmışlardır? ‘’ sorularını yöneltti.

AB Troykası tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Metal Uranyum’undan dolayı kaygılı olduklarını bildirdiler.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 0 =