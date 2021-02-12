Zarif: Üç Avrupa ülkesi KOEP 36. Madddesini okusunlar

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, ‘’ Acaba, KOEP’in 36. Maddesini okudunuz mu? KOEP’in 3 Avrupalı ortağı anlaşmanın 36. Maddesi ve bu temelde olan İran’ın mektuplarını okudular mı? Hangi mantığa göre İran ABD’nin KOEP’ten ayrıldıkta bir sene sonra ve anlaşmayı çiğnemeye hala devam ederken aldığı kararlarını durdurması gerekir? Üç Avrupa ülkesi sorumluluklarını yerine getirmek içi neler yapmışlardır? ‘’ sorularını yöneltti.

AB Troykası tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Metal Uranyum’undan dolayı kaygılı olduklarını bildirdiler.

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2012