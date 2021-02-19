Zarif: ABD’nin kayıtsız şartsız İran aleyhindeki tüm ambargoları kaldırmasını istedi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul görmeyen kararın, ABD yeni yönetimi tarafından tanınmamasını onayladıklarını söyledi.

ABD'ye nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uyması gerektiğini ifade eden Zarif, "ABD, şartsız ve etkili olacak şekilde Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Ondan sonra biz de aldığımız iyileştirici önlemleri geri çekeceğiz." dedi.

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