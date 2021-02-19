19 Şub 2021 12:17
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News Code: 84235000
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Zarif: ABD’nin kayıtsız şartsız İran aleyhindeki tüm ambargoları kaldırmasını istedi

Zarif: ABD’nin kayıtsız şartsız İran aleyhindeki tüm ambargoları kaldırmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İsam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD’nin İran aleyhine uyguladığı tüm ambargoları kayıtsız şartsız kaldırmasını istedi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde alınan ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul görmeyen kararın, ABD yeni yönetimi tarafından tanınmamasını onayladıklarını söyledi.

ABD'ye nükleer anlaşmayı destekleyen 2231 sayılı BMGK kararına uyması gerektiğini ifade eden Zarif, "ABD, şartsız ve etkili olacak şekilde Trump tarafından uygulanan tüm yaptırımları kaldırmalıdır. Ondan sonra biz de aldığımız iyileştirici önlemleri geri çekeceğiz." dedi.

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