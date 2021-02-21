İranlı kadınların akrobatik jimnastik yarışmalarına katılmasına izin verildi

Spor ve Gençlik Bakanlığı'nın onayı ile İranlı kadın jimnastikçiler, İslami kıyafetle uluslararası akrobatik jimnastik yarışmalarına katılabilecek.

Aralık 2019'da, Zehra İnce Dergahi'nin Dünya Jimnastik Federasyonu akrogim komitesi başkanı ile görüşmelerinnden sonra, İslami başörtülü kadınlara uluslararası akrobatik jimnastik yarışmalarına katılma izni verildi.

Daha sonra Spor Bakanlığı yetkilileri ile çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra Bakanlık, tarihi bir karar alarak, İranlı kadın cimnastikçilerin İslami geleneklere uygun olarak uluslararası etkinliklere katılabilmeleri için bu konudaki mutabakatını açıkladı.

Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Mehin Ferhayzad, İnce Dergahi'ye yazdığı bir mektupta, kadın cimnastikçilerin uluslararası akrobatik cimnastik yarışmalarına katılmalarına izin verdiğini açıkladı.

Kadın jimnastikçiler için yürütme programı türü, gönderilmeden önce Spor ve Gençlik Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

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