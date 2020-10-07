Dünya Cimnastik Federasyonu'ndan İran'a övgü

Dünya Cimnastik Federasyonu, İran Jimnastik Federasyonu Başkanı Zehra İnce Dergahi'ye hitaben yazdığı bir mesajda, korona virüsü salgını sırasında İran Cimnastik Federasyonu'nun eylem ve faaliyetlerine övgüde bulundu.

'Mesajda şu açıklamalar yer aldı:

İran İslam Cumhuriyeti Cimnastik Federasyonu Başkanı Sayın Dr. Zehra İnce Dergahi;

Dünya Cimnastik Federasyonu'nun ulusal federasyonlarının bu belirsiz ve çok zorlu durumda aktif kalacağına dair güvence veriyor.Başkan Watanabe ve Bay Nicolas Bompane adına bu tür eylemleri içtenlikle karşılıyor ve bu süre zarfında eşsiz çalışmanız için teşekkür ediyoruz.Ayrıca korona virsü salgınının ardından normal hayata dönmeyi dört gözle bekliyoruz.Saygılarla ve güvende kalın'.

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