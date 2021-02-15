İran, Çin’de düzenlenen Asya Erkekler Jimnastik Rekabetlerine katılacaktır

İran Jimnastik Federasyou Yetkililerinden Hamideza Haşimi yaptığı açıklamada, rekabetlerin düzenlenmesinin aslında Covid 19’un durumuna bağlı olduğunu belirterek, mevcut şartların devamında rekabetlerin olimpiyatlara katılım hakkı kazanmak için düzenleneceğini söyledi.

Haşimi, Katar’ın Korona’dan dolayı Dünya karşılaşmaları düzenlemelerinden vazgeçtiğini söyledi.

Karşılaşmaların bu sene içinde düzenleneceğini ve İran’ın da katılacağını söyledi.

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2012