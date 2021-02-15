15 Şub 2021 20:27
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News Code: 84230825
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İran, Çin’de düzenlenen Asya Erkekler Jimnastik Rekabetlerine katılacaktır

İran, Çin’de düzenlenen Asya Erkekler Jimnastik Rekabetlerine katılacaktır

Buşehr, IRNA- İran, Haziran ayında Çin’de düzenlenecek Erkekler Jimnastik Rekabetlerine katılacaktır.

İran Jimnastik Federasyou Yetkililerinden Hamideza Haşimi yaptığı açıklamada, rekabetlerin düzenlenmesinin aslında Covid 19’un durumuna bağlı olduğunu belirterek, mevcut şartların devamında rekabetlerin olimpiyatlara katılım hakkı kazanmak için düzenleneceğini söyledi.

Haşimi, Katar’ın Korona’dan dolayı Dünya karşılaşmaları düzenlemelerinden vazgeçtiğini söyledi.

Karşılaşmaların bu sene içinde düzenleneceğini ve İran’ın da katılacağını söyledi.

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2012

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