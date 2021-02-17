Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü İran'ı ziyaret edecek

Gazetecilerle düzenlediği basın toplatısında konuşan Garipabadi, 'Bu ziyaret UAEK Genel Müdürü tarafından ve İran'ın UAEK'ye 15 Şubat günü gönderdiği mektubunun hükümlerinin nasıl uygulanacağı konusunda İran Atom Enerjisi Örgütü ile teknik görüşmeler yapmak ve İslami Şura Meclisi'nce yürürlüğe giren Stratejik Eylem Kanunun 6. maddesi ve iki taraf arasındaki işbirliğinin yeni gelişmeler ışığında nasıl yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunmak için talep edildi' dedi.

Daha önce, yabancı basın İran'ın son kararlarının UAEK ile işbirliği konusundaki sonuçlarını ciddi olarak değerlendirerek, Grossi'nin Tahran'ı ziyaret etme olasılığını bildirmişti.

ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı çekilmesinden ve Avrupalı tarafların anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmede gecikmelerinden iki yıl sonra İran, UAEK denetimi altında yükümlülüklerini azaltmak için adımlar atmış ve ABD'nin bu anlaşmaya dönmesi durumunda derhal askıya aldıkları taahhütleri tekrar yerine getireceğini söylemiştir.

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