İran, Nükleer Anlaşma'dan çekilmedi ki tekrar dönsün

Euronews'in Farsça bölümüne verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Tahtı Revançı, 'Nükleer Anlaşma'ya bağlı kalan İran'dan nasıl ilk adımı atması bekleniyor? İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltması, bu anlaşmanın 36. maddesi çerçevesindedir. 36. maddeye göre, Nükleer Anlaşma'ya üye bir ülke açık ve ciddi bir ihlalde bulunduğunda, İran'a genel olarak veya bazı taahhütlerini askıya alma yetkisi verilmiştir. Biz ikinci seçeneği seçtik' diye belirtti.

Dün akşam ise İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garipabadi, İran’ın nükleer anlaşma çerçevesinde uyguladığı isteğe bağlı uygulamaların 23 Şubat tarihinden durduracağına dair mektubunun bugün UAEK Başkanına iletildiğini bildirdi.

Garipabadi, bu uygulamanın İslami Şura Meclisi tarafından çıkarılan kanun çerçevesinde ve İran halkının haklarının korunması ve İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) 26 ve 36. Maddelerine dayanarak ve karşı tarafın ambargoların kaldırılması yönüne taahhütlerini yerine getirmemesinden yapıldığını söyledi.

Garipabadi, bundan sonra İran ve Ajans arasındaki işbirliğinin NPT çerçevesine yapılacağını ve ambargoların tam kalkması ile İran’ın yeniden isteğe bağlı uygulamaları başlayacağını söyledi.

İslami Şura Meclisi Kanunu çerçevesinde ABD ambargolarının devam etmesi durumunda İran 23 Şubat tarihinden itibaren İran ajansla olan isteğe bağlı işbirliğini durduracaktır.

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