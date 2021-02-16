Tahti Revançi: İran’ın nükleer stratejisi değişmemiştir

Euro news kanalına açıklamada bulunan Tahti Revançi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile isteğe bağlı uygulamaların durdurulması ile ilgili, ‘’ Ajansın raporları İran’ın işbirliğinin tam yapıldığını göstermektedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi, ‘’ ABD yasa dışı şekilde KOEP’ten çıktığında diğer KOEP üyesi ülkeler bize ABD gibi davranmamızı ve onların bizim hasarımızı telafi edeceklerini söylediler. Biz bunun için bir sene bekledik fakat bir şey olmadı ve daha sonra İran aşamalı olarak taahhütlerini azalttı. Bu da KOEP’in 36. Maddesine göre yapıldı. ‘’ dedi.

İslami Şura Meclisi kanunu çerçevesinde 23 Şubat’ta İran aleyhinde ambargoların kalkmaması durumunda İran’ı isteğe bağlı uygulamalarını durduracağını ifade eden Tahti Revançi, bu durumda şartların eskiye döneceğini ve ajans denetçilerinin yine İran’da olacaklarını söyledi.

Tahti Revançi, ABD’nin kararını vermesi gerektiğini ve şu an da ABD’in eski politikalarını devam ettiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012