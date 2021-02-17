Cumhurbaşkanı Ruhani: İran'ın savunma doktrininde kitle imha silahlarına yer yok

Kabine toplantısında konuşan Ruhani, 'İran İslam Cumhuriyeti nükleer silaha sahip olmak istemiyor, nükleer silahı tutmak istemiyor ve buna paralel olarak asla nükleer silah kullanmak istemiyor' diye belirtti.

'Bizim hakkımız olan barışçıl nükleer teknolojilere erişmek istiyoruz diyen Ruhani, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'NPT üyesiyiz, denetim önlemi olarak UAEK ile bir sözleşmemiz var ve bunu şimdiye kadar uyguladık. Ne dün, ne bugün ne de yarın gizli nükleer faaliyetler yapmadık ve yapmak istemiyoruz ve bu İran İslam Cumhuriyeti'nin kesin kararıdır.

ABD, Avrupa ve Birleşmiş Milletler bunu istese ya da istemese, tüm dünya bize İran'ın nükleer silaha sahip olmasının çok iyi olduğunu söylerse bile, fikrimiz değişmeyecek.

Görüşümüz, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Ali Hamanei'nin fetva olarak ilan ettiği görüştür ve NPT ve denetimlerde yaptığımız antlaşma ile aynıdır. Bu antlaşmayı bozmayacağız'.

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