Yaptırımlar olmasaydı korona aşısını halkımıza sunacaktık

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz bölgesi direktörü Selim el-Manzari ile yaptığı görüşmede konuşan Cihangiri, eski ABD başkanının politikalarını eleştirerek, 'İran'a karşı yaptırımlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün politika ve uygulamalarına karşı aynı davranışları sergileyen kişi tarafından uygulandı. Bu yaptırımlar temel insan haklarına aykırıdır ve İran halkının bu baskıcı davranışlara karşı çığlığı maalesef dünya çapında iyi şekilde duyulmamıştır' diye belirtti.

İran'ın zengin bir ülke olduğunu ve yardıma ihtiyaç duymadığını vurgulayan Cihangiri, 'Amerikalılar sermayemize ve varlıklarımıza erişimi engellediler. Yaptırım altındayken diğer ülkeler gibi korona salgınıyla başa çıkmalıyız. Ancak Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle satın alınan tıbbi cihazların bir yıl sonra gönderilmesi mali sıkıntılar nedeniyle mümkün olmadı' ifadesini kullandı.

Şu anda, İran'ın Asya ülkelerindeki bankalarda bloke edilen on milyarlarca dolarlık parası olduğuna dikkati çeken Cihangiri, 'Kovax'ı satın almak için uzun zamandır 50 milyon doları peşin göndermek için para transfer etmenin yolunu aradık. Dünya Sağlık Örgütü'nün İran'ın gerekli aşıyı sağlama konusundaki sınırlamaları anlamasını ve bu aşının gerekli miktarını sağlamamıza yardımcı olmasını bekliyoruz. İran'ın durumunu normal durumdaki diğer ülkelerle karşılaştırmamalıyız' diye belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Genel Müdürü Ahmed Selim El-Manzari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın sağlık alanındaki başarılarını överek, 'İran sağlık ve tedavı sektör,nde dünya ve bölge çapında önemli bir oyuncudur ve İran'ın başarıları uluslararası forumlarda ve bölgesel komitelerde memnuniyetle karşılanmaktadır' dedi.

İranlı bilim adamlarının tıp biliminin gelişmesine yönelik makale ve araştırmalarının yanı sıra ülkedeli ileri seviyeli bilim ve tıp merkezlerine atıfta bulunan el-Manzari, 'Bugün İran'da diş hekimliği ve psikoloji alanında çeşitli hizmetler sunan sağlık merkezlerinden birini ziyaret ettim. Bu tür merkezler bölgede emsalsizdir' diye açıkladı.

Kendisinin ve meslektaşlarının İran'ın sağlık alanındaki uzmanlık bilgi ve deneyimini başka ülkelere aktarma çabalarını vurgulayan el-Manzari, Dünya Sağlık Örgütü'nün İran'ın korona aşısı üretme kapasitesinin artırılmasına yardım ettiğini dile getirerek, 'Korona ile mücadelede bugün tüm ülkeler zorluklarla mücadele ediyor, ancak İran yaptırımlara rağmen büyük ilerleme kaydetti' diye ekledi.

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