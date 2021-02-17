Yunanistan Başpiskoposu: Ortodoks Hıristiyanlar ile Şii Müslümanlar yakın bir anlayışa sahip

Yunanistan Başpiskoposu'nun mektubunda, 'Hz. İsa'nın doğumuyla ilgili mübarek mektubunuz için teşekkür ederiz. Ümmetin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ilk Müslüman cemaati için Hristiyanların sevgisinden nazikçe söz ettiniz. Bugün dünyadaki tüm Hıristiyanların Müslüman toplumuna karşı İncil'de belirtildiği gibi aynı tutuma sahip olmaya devam etmesini umuyorum' dedi.

. Mektubun devamında şu ifadeler yer aldı:

'Hz. Ali, oğulları Hasan ve Hüseyin'in hayatı ve görüşleri ve genel olarak Şii öğretileri, diğer Müslüman yaklaşımlardan daha çok bu altın kurala daha yakın görünüyor.

Bu nedenle, savaşlar, çevre sorunları, diğer dinlerin kutsallıklarına saygısızlık ve nefret gibi küresel krizleri hafifletmek için dini çözümler bulmak adına ortak eylem talebinizi bekliyoruz, zira Ortodoks Hıristiyanlar ve Şii Müslümanlar diğer dinlere kıyasla karşılıklı anlayışa daha yakınlar.

Lütfen General Kasım Süleymani suikastı için taziyelerimi kabul edini ve 2021 yılında daha parlak bir yıl geçirmeyi dört gözle bekleyiniz'.

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