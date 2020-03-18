Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İran'a yönelik ambargoların kaldırılmasını istedi

İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Nadiri ile görüşen Papadakis, ABD'nin İran'a karşı ambargo uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

İran sağlık personelinin çabalarına ve korona ile mücadele alanında İran tarafından alınan önlemleri takdir eden Yunan yetkili, dünyanın birçok ülkesinde korona virüsü salgınının yayılımına değinerek, bu krizin küresel bir soruna dönüştüğünü ve bununla başa çıkmak için uluslararası iş birliği gerektiğini kaydetti.

İran'ın Atina Büyükelçisi Nadiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'da korona virüsü ile ilgili en son gelişmelere değindikten sonra ABD'nin tek taraflı ve yasadışı ambargolarının İran halk ile hükümetinin korona ile mücadele kapsamında sağlık ve tıbbi malzemelere ulaşmasının önünde büyük bir engel olduğunu ve bunun insanlığa karşı bir suç ve uluslararası sağlığı tehdit anlamı taşıdığını söyledi.



İran Büyükelçsii Yunanistan da dahil olmak üzere dünya ülkelerinin ABD'nin acımasız ambargolarını kınamalarını istedi.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 988’e ve bu hastalığa yakalananların sayısının 16 bin 169'a yükseldiğini, 5389 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489