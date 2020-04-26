Yunanistan halkı “İran'a Yaptırıma Hayır” kampanyasına katıldı

Kampanya metninde ABD'nin İranlılar üzerindeki yaptırımları ve ABD'nin İran'ın ilaç ve tıbbi ekipmanlara erişimini sabote ettiğine yönelik bilgi yer almaktadır.



Kampanya, Yunan halkını ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıkmaya çağırıyor.



Kampanyada Yunan halkı, ABD'nin İran'a yönelik yasa dışı ve baskıcı yaptırımlarına karşı çıkmaya çağrılırken, İran halkıyla dayanışmaya da davet ediyor.