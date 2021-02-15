İranlı kadın tekvandocular Türkiye'deki uluslararası yarışmalara katılacak

Türkiye'ye gönderilecek milli takımın üyelerinden biri olacak Kevser Esase, 57 kg kategorisinde yarışacak.
Bu yarışmalar Türkiye'de 10-12 Mart tarihleri arasında farklı ülkelerin katılımıyla uluslararası yarışmalar olarak düzenlenecek.
Esase, Türkiye'deki uluslararası yarışmalara katıldıktan sonra Sırbistan'daki Sırp takımıyla ortak bir kampa gönderilecek. Bu kampın 14-23 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ardından İran Kadın Milli Tekvndo Takımı ülkeye dönecek.
Millilerimiz önümüzdeki Nisan ayında Lübnan'da düzenlenecek Asya Tekvando Şampiyonası'na katılmaya hazırlanıyor.
Kampa davet edilen milli takım üyeleri, baş antrenör Mehru Kamrani ve Fatma Seferpur'un gözetiminde antrenmanlarına başladı.
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