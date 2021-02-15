Garipabadi: İran'ın görüş ve endişeleri UAEK'ye iletildi

Gazetecilere verdiği demeçte açıklamalarda bulunan Garipabadi, UAEK'nin iç tüzükleriyle ilgili konularda gizli bilgilerin korunmasının uzun süredir önemli bir sorun olduğunu belirterekü 'Yine de, düzenlemelere rağmen son yirmi yılda UAEK'ye ait gizli bilgilerin sızması veya yasa dışı erişim, bu kurum ile İran arasındaki ilişkilerde büyük bir zorluk olmuştur' dedi.

Geçtiğimiz yirmi yılda, İran'ın gizlilik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesine ilişkin endişelerini defalarca dile getirdiğini, ancak düzgün bir şekilde bu meselenin ele alınmadığını hatırlatan Garipabadi, 'Medyaya bilgi sızıntısı genellikle ülkeler tarafından yapılıyor, ancak şüphesiz UAEK, gizli bilgilerin korunmasından sorumludur ve endişeleri gidermek veya mevcut durumu gözden geçirmek için politikalar, planlar ve süreçler oluşturmalıdır' diye belirtti.

İran'ın çeşitli alanlardaki geniş kapsamlı nükleer faaliyetleri ve UAEK'nin İran'daki kapsamlı denetim faaliyetlerinin yanı sıra, UAEK tarafından denetim faaliyetlerinin sonuçları hakkında hazırlanan ayrıntılı raporların ve ticari zararlarla ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesi nedeniyle teknoloji ve endüstri alanında ülke için güvenlik tehditleri oluşturduğuna dikkati çeken Garipabadi, İran'ın UAEAK'ye gönderdiği mektubun içeriğiyle ilgili olarak, 'NPT Gözden Geçirme Konferansları ve UAEK Personel Yönetmelikleri, altı alanda İran'ı ilgilendiren konulardır. Bunlar şu şekildedir:

*Genel Müdür raporlarına gereksiz detaylı bilgilerin eklenmesi

*Genel Müdürün raporlarının UAEK'nin dahili web sitesinde nasıl yayınlanacağı ve dağıtılacağı

*Üye devletlerin, başka bir üye devletten bu tür bilgilere erişim durumunda gizli bilgileri koruma sorumluluğundan muaf tutulması

Yönetim Kurulunun kararlarını takiben ve İran'ın rızasına bakmaksızın UAEK Genel Müdürü'nün raporlarını kamuoyuna açıklamak

BM Güvenlik Konseyi'ne Nükleer Anlaşma denetim raporları ile ilgili uygunsuz şekilde bilgilendirme ve Güvenlik Konseyi'nin bu tür bilgileri gizlilik perspektifinden nasıl ele alacağı

UAEK eski çalışanları üzerinde gerekli denetim eksikliği.

Bu mektupta, gizli bilgilerin korunması alanındaki mevcut zorlukları çözmek için on üç çözüm de önerildi'.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish