İran yaptırımlara rağmen bilim açısından dünyada 16. sırada

İRNA'ya konuşan Keremi, 'İslami İran, tüm yaptırımlara rağmen İslam Devrimi'nin görkemli zaferinin 42. yılında bilim ve teknoloji alanında lider ve güçlü ülkelerden biridir' diye belirtti.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ülkenin mevcut ve gelecekteki sorunlarını çözmek için kullanıldığını kaydeden Keremi, 'Yapılan araştırmalar güçlenme, zenginlik ve kamu refahı içindir. İslami İran, dört buçuk milyon öğrencisi ve aynı sayıda mezunu ile bilim üretiminde 2005'te dünyada 54'üncü sıradan 2019'da 16'ncıya yükseldi' diye konuştu.

İran'ın küresel referansta bilimsel ve teknolojik göstergeler arasındaki yerinin 10'un altına indiğini dile getiren Keremi, 'Nanobilim üretiminde dünyada dördüncü, biyoteknolojide yedinci, havacılıkta dokuzuncu, kök hücrelerde dördüncü ve bilişsel bilim ve yapay zekada iyi durumdayız. Ayrıca çoğu alanda da bölgede ilk sıradayız' değerlendirmesini yaptı.

İslami İran'ın genç bilim adamları ve cihatçılarının performansları sayesinde bugünlerde geldiğine dikkati çeken Keremi, 'İlaç alanında ilaçların %97'sini yurt içinde üretiyoruz. Araştırma enstitüleri ve bilim merkezlerinde ihtiyaç duyduğumuz tıbbi ekipman, laboratuar ekipman ve malzemeleri alanında ağırlıklı olarak yerelleştirip İran'da yaptık' açıklamasında bulundu.

İran'ın insan gücü ve yeraltı kaynakları açısından iyi kaynaklara sahip bir ülke ve artık petrol ekonomisinden uzaklaşan bir ülke olduğuna işaret eden Keremi,' İran'a yönelik uygulanan bu acımasız yaptırımlar olmasaydı, kesinlikle daha gelişmiş bir ülke olurduk. Umarım alınan tedbirlerle bilgiye dayalı ekonominin geleceği İran için güzel bir gelecek vadeder' diye ekledi.

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