İran'ın bilimsel makalelerinin %65'i yaptırım koşullarında yazıldı

2020 yılında İran'ın Scopus'ta indekslediği bilimsel belge sayısının 72 bin 839'a yükseldiğini kaydeden Dehgani, 'Bu sayı 2019'da 64 bin 788 idi. İranlı araştırmacıların 2019'daki bilimsel makaleleri ve son araştırma bulguları uluslararası ortalamanın yaklaşık %13'ünü oluştururken, 2020'de bu rakam %25'e çıktı' dedi.

2020'de İranlı araştırmacıların yaptığı araştırmaların daha kaliteli hale geldiğini belirten Dehgani, 'İran'ın 2019'daki uluslararası katılımından kaynaklanan araştırma faaliyetleri yaklaşık %27.3'ten 2020'de %31.4'e yükseldi. 2019'da en çok alıntı yapılan İran'ın ilk %1'i içinde yer alan makalelerin payı yüzde 1.9'dan 2020'de yüzde 2'nin üzerine çıktı' diye konuştu.

2020'de bilim miktarının arttığına dikkat çeken Dehgani, 'İran'dan Scopus atıf veritabanında indekslenen toplam bilimsel belgeler (makaleler) 630 bin 768 oldu. İran'ın 2020'deki büyümesi 2019'a göre yaklaşık yüzde 12.4 artış gösterirken, Türkiye Scopus'taki belge sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor' değerlendirmesini yaptı.

İspanya, İtalya, Danimarka ve Belçika'nın 2020 yılında bilim miktarının artması açısından sırasıyla %11,9, %11,8, %9,3 ve 9 ile sonraki sıralarda yer alaد diğer ülkeler olduğunu söyleyen Dehgani, ABD, Japonya, Malezya, Endonezya ve Rusya'nın dünyadaki en yüksek bilim miktarına sahip olduğunu kaydetti.

İran makalelerinin uluslararası ortalamadan %25 daha fazla atıf aldığını kaydeden Dehgani, 'Alıntılar sürekli değişiyor, bu nedenle bu dizin de düzenli olarak değişiyor. 2019'da İran makaleleri için Scopus'ta ortalama normalleştirilmiş atıf endeksi %1,13'ti, bu da 2019'daki İran makalelerinin uluslararası ortalamadan yaklaşık %13 daha fazla aldığı anlamına geliyor' diye ekledi.

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