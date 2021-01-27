İran bilim temelli firmalarının tecrübelerini Kenya’ya aktarmaya hazırdır

Settari, Kenya İletişim ve Teknoloji Bakanı Joseph Vakabamoçero ile yaptığı görüşmede İran’in yeni teknolojilerdeki ilerlemelerine değinerek, İran’ın 40 yıldan beri ABD’nin zalimce ambargoları ile uğraştığını fakat bu ambargoların İran’ın bilimsel ilerlemesine engel olmadığı gibi İranlı bilim insanlarını harekete geçirdiğini söyledi.

Settari, İran’ın ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ihtiyaçlarını kendisinin üretmesi gerektiğini belirterek, bunun İran sanayinin yerlileşmesine neden olduğunu söyledi.

İran’ın Kenya’da açılışının yapıldığı İnovasyon ve Teknoloji Merkezi’ne değinen Settari, bu merkezin kapasitelerinden ikili ilişkilerin gelişmesi için yararlanılacağını söyledi.

Vakabamoçero da İran’ın yeni teknolojiler alanında iyi ilerlemeleri olduğunu belirterek, ülkesinin bu tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Settari, iki günden beri Kenya’da temaslarda bulunmaktadır.

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