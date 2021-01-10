İran, yüksek güçlü lazer üreten ilk beş ülkeden biridir

Atom Enerjisi Kurumu Medya Diplomasisi Genel Müdürlüğü, İran Lazer Bilimi ve Teknolojisi Merkezi'ndeki ülkenin nükleer endüstrisinin uzmanları ve bilim adamları, yüksek güçlü lazerler alanında değerli başarılar elde etmeyi başardılar. Bu başarı ile İran İslam Cumhuriyeti, dünyanın en iyi beş yüksek güçlü lazer üreticisinden biri oldu.

10kw yüksek güçlü lazer sıcak test operasyonu, İran Lazer Bilim ve Teknoloji Merkezi Başkanı, Mübareke Çelik Teknoloji Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyetin katılımıyla Lazer Merkezi'nde başarıyla gerçekleştirildi.

Geçen yılın Kasım ayında, İran Ulusal Lazer Bilimi ve Teknolojisi Merkezi, yüksek güçlü 10 kw fiber lazer üretimi için Mübareke Çelik Şirketi ile bir sözleşme imzalamıştı.

Önümüzdeki yılın baharında, bu lazerin Mübareke Çelik Şirketi'nden temin edilebilen Avrupa gaz lazerinin yerini alması bekleniyor.

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