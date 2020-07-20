20 Tem 2020 14:30
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İran'ın lazer güdümlü füze savunma sistemi görücüye çıktı

İran'ın lazer güdümlü füze savunma sistemi görücüye çıktı

Tahran, İRNA- Lazer güdümlü füze savunma sistemi, Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin katıldığı törenle Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanlığında görücüye çıktı.

General Selami bu tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin birçok alanda kendi kendine yeterlilik durumuna ulaştığını belirterek, 'Enerji üsleri ile onarım merkezlerinin modernizasyonu ve özellikle parça üretimi hareketi, bu parçaları diğer ülkelerden satın almamızın önüne geçmiş ve hatta yurt içinde bile birçok açıdan ihtiyaçlarımızı gidermiştir' dedi.

Bu çalışmaların devam ettiğine değinen General Selami, 'Çalışmalarımız durdurulmayacak ve yıldan yıla artarak büyüyecektir. Kara Kuvvetleri'ndeki gelişmelerle paralel olarak Hava Kuvvetleri de bu konudaki büyümesini sürdürecek' diye konuştu.

Devrim Muhafızları Başkomutanı General Selami ayrıca Hava Kuvvetleri'nin helikopter grubu kazanımları fuarı ile yerli uzmanlar tarafından onarılan helikopterleri yerinde inceledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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