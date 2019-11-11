İran'dan 15 ülkeye radyofarmasötik ihracatı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Özel Yardımcısı Ali Asger Zarean, Atom Enerjisi Kurumu'nun hastalıkların tanı ve teşhisi konusunda radyofarmasötik ürünlerin üretimi için faaliyet gösterdiğini belirtti.

İran'da yıllık bir milyona yakın kişinin radyofarmasötikleri kullandığını kaydeden Zarean, '190 sağlık merkezine bu hizmetleri sunuyoruz. yaptırımlara rağmen İranlı araştırmacılar, özgüvenle ülke ihtiyaçlarını gidermek amacıyla radyofarmasötiklerin üretini konusunda büyük adımlar atmış ve yurt dışına ihracat yapmaya başlamıştır' diye konuştu.

Yaptırımların radyofarmasötiklerin üretimine ilişkin bir sorun ortaya çıkarmadığına değinen İranlı yetkili, 'Biz yaptırımlara rağmen sorunların çözülmesi için kararlı biçimde çalışıyor ve bu ürünlerin üretiminde sorunları gidermeye çalışıyoruz' diye belirtti.

İlgilerinin yurt içine olduğunun altını çizen Zarean, 'Kendi kendine yeterlilikle lazer sektöründe de gelişme katedebilir ve engelleri aşarak zirveye ulaşabilirz' diye ekledi.