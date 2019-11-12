12 Kas 2019 16:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83552374
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3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi'nden kareler

Tahran, İRNA- 3. Uluslararası İran Lazer ve Fotonik Sergisi, 9-12 Kasım tarihleri arasında Tahran Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı:Davud Kahrdar

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