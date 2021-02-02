3. Teknoloji Yatırım Etkinliği'ne Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden yatırımcılar katılacak

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nda düzenlenen 3. Teknoloji Yatırımı Etkinliği (TIM2021) basın toplantısında konuşan Sadr Hanlu, 'Bu etkinlik, daimi sekreterliği İran'da Perdis Teknoloji Parkı'nda bulunan Sekiz İslam ülkesi Grubunun (Grup D8) teknoloji değişim ve transfer ağının yan etkinliklerinden biridir' dedi.

Bu toplantının ilk oturumunun 2017 yılında İran'ın evsahipliğinde, teknoloji alanında 20'den fazla yatırımcının varlığıyla yapıldığını hatırlatan Sadr Hanlu, bu yıl üçüncü oturuma 21 ülkeden 40 yatırımcının korona koşulları nedeniyle sanal ve fiziksel olarak katılacağını kaydetti.

Sekiz İslam ülkesi arasında teknolojik sinerji ve teknoloji alışverişi oluşturmak ve bu gruba üye sekiz ülkenin pazarlarının ötesinde uluslararası pazarlarda varlık göstermenin bu toplantının ana hedeflerinden olduğuna değinen Sadr Hanlu, 'Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu dönemde de çok sayıda girişimci burada kendi projelerini yatırımcılara sunacaklardır. ANcak korona salgını nedeniyle 12 bin startapptan 12'si fiziksel olarak tasarım ve projelerini duyuracak' diye belirtti.

Bu etkinliğin en önemli hedeflerinin yatırımcılar arasındaki sinerji ve ortaklık ile sunulan projelere yatırım olduğunu ifade eden Sadr Hanlu, 'Yatırımcıları ülkelerin teknoloji kapasitesinden haberdar etmeye ve yatırımcıların ülkelere katılımını sağlamaya çalışıyoruz. Toplantının bu döneminde Türkiye, Malezya, Bangladeş, Nijerya ve İran olmak üzere beş üye ülkeden ve Rusya, Hırvatistan, Almanya, Ermenistan gibi Avrupa ülkeleri ile Afrika'dan Kenya'dan yatırımcılar yer alacak' diye ekledi.

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ya da D-8 (İngilizce: D-8 Organization for Economic Cooperation), sekiz üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluştur.

Bu ülkeler Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olup 54. Türkiye Hükûmeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir organizasyondur.

D-8 içinde yer alan ülkeler, aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü’nün de üyeleridir. D-8 üyeleri tabii kaynakları, kalabalık nüfusları ve potansiyel pazarlarından ötürü kendi bölgelerinde önemli konum arz etmektedirler.

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