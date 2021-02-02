İran, yeni ventilatör üreten 6 ülke arasına katıldı

Horasan Bilim ve Teknoloji Parkı bünyesindeki teknoloji şirketlerinden biri olan Gelişmiş Rehabilitasyon Tedavi Şirketi Genel Müdürü Ahmed Behfar Mukaddem, Sorena Sattari'nin de katıldığı bu üretim hattının açılış töreninde yaptığı açıklamada, 'Yeni ventilatör, önceki üretim cihazlarından daha gelişmiş durumda. ülke ve dünya Hastalık karmaşıklığı olan hastalar için kullanılır ve teknoloji açısından kompresör gerektirmez' dedi.

İran'ın yeni vantilatör üreten altıncı ülke olduğunu belirten Ahmad Behfar Moghaddam, ' Ülkede korona salgınının başlangıcından bu yana vantilatör üretim kapasitesini 6 kat artırarak 5'ten 30 üniteye çıkaran firma, 4 ay içerisinde 2 bin ünite hastane ve tıp merkezlerine teslim edildi ve sürekli vantilatör tedariki ve üretimi sağlamaktadır' diye belirtti.

" Şu anda yurt dışına ihtiyaç kalmadığını kaydeden Behfer Mukaddem, 'Bu fabrikada ventilatör cihazları üretme süreci, iç bilgi ve güce ve yetenekli uzmanların ve düşünürlerin varlığına güvenerek bir tehdidi fırsata dönüştürmenin açık bir örneğidir' ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkan Settari, fabrikada CT tarama parçalarının üretimini de yakından inceledi.

Tıbbi ventilatör, geçici veya kalıcı solunum problemleri olan hastalar için solunum işi yapan bir cihazdır. Başka bir deyişle, akciğerlerde uçar ve kalır ve kendiliğinden nefes verir.

Cihaz, korona hastalığı dahil akut solunum yolu hastalığı olan hastaların hayatlarını kurtarmada ve hastaların akciğerlerinin nefes almasına yardımcı olmada hayati bir rol oynuyor.

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