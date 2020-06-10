Korona ile mücadelede kullanılan İran yapımı ürünlerin ihracatı artmaktadır

Bilgi temelli şirketler tarafından üretilen korona tanı kitleri seri üretimine başlandıktan sonra 8 ülke bu ürünleri almaya talip olmuştur. Öte yandan seroloji kitleri üretim kapasitesi, günlük bir milyona, PCR tanı kitleri ise günlük 1.5 milyona yükselmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknolojileri Geliştirme Ofisi Genel Müdürü Hüseyin Vatanpur'a göre, tanı kiti, maske, dezenfektan ve ventilatör gibi iran yapımı sağlık ürünlerinin ihracatı günden güne ivme kazanmaktadır.

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Vatanpur, Gıda ve İlaç Kurumu'nun koordinasyon ve desteği ile ihract miktarının artabileceğini ve pratikte de bu yönde bir seyir izlendiğini kaydetti.

İran şirketlerinin gücü ve kapasitesi nedeniyle korona ile mücadelede kullanılan ürünlerin ihracatının artacağına tanık olacaklarına işaret eden Vatanpur, başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelere İran ürünlerini ihraç etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.