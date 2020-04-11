Yakın gelecekte 40 maske üretim hattı üretim yapacak

Kerec'te korona seroloji kiti üretim hattının açılış töreninde konuşan Settari gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Korona ile mücadele alanında büüyk işler yapılmıştır. Tıbbi malzeme sektöründe ülke içinde günlük 40 adet ileri ventilatör üretilmekteyken, birçok ülke bu konuda sıkıntı yaşamaktadır' dedi.

İran'ın ihtiyaç duyduğu ilaçların %98'inin ülke içinde yerli imkanlarla üretildiğine dikkati çeken Settari, 'İran biyotek alanında saygın üniversitedir. Bölgede en büyük biyoteknolojik şirketlere sahibiz ve Ortadoğu bölgesinde rakipsiziz. İran'da 24'den fazla biyotek ilacı üretilmektedir' diye konuştu.

Haftada 100 bin adet korona tanı kiti üretildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 'Bu sektörde faaliyet gösteren diğer bilgi tabanlı şirketlerin katılımı ile çeşitli türlerde korona tanı kit alanında ciddi şekilde ihracatçı ülkeler arasında yer alabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Settari, 'Ülke içinde üretmediğimiz bir ürünün bile olmadığını iddia edebiliriz. Bunlar tıbbi malzemeler, ameliyat odası cihazları, ICU ekipmanı, korona ile mücadele malzemeleri, maske üretim hatları ve korona tanı kitleri, ülke içinde ürettiğimiz sağlık ürünlerinden sadece bazılarıdır' diye ekledi.