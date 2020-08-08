İran korona tedavisi ve mücadelede öncü ülkedir

Vatanpur, IRNA’ya yaptığı açıklamada, çeşitli teşhis kitler, dezenfektanlar, maskeler, ateş ölçerler, Swap, Ventilatör cihazlar ve CT Scan cihazlarının bilim temelli firmalar tarafından so aylard yapılarak iç piyasa ve uluslararası piyasaya sunulduğunu söyledi.

Korona ilaçlarının ilaç ve aşı yapımı ile ilgili bu firmaların çabasına değinen Vatanpur, bunların İran için onur kayağı olduğunu söyledi.

Vatanpur, bu ürünlerde ülke için ihtiyaçlarının karşılanması ile yurt ışına ihracatının yapılabileceğini söyledi.

Koronna ile mücadelede önleme, teşhis ve tedavinin önem taşıdığını ifade eden Vatanpur, bu alanlarda İran bilim temelli firmalarının ciddi çabaları ve başarıları olduğunu söyledi.

Vatanpur, su temelli dezenfktan yapımında elde edilen başarılara değinerek, bunun yanında şu an günlük 6 milyon maske üretildiğini söyledi.

Vatanpur tıbbi teçhizatın yanında korona tedavisinde kullanılan Remdesivil ve Favipiravir ilaçlarının da üretildiğini söyledi.

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2012