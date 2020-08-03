Dünya Sağlık Örgütü İran Temsilcisi, İran'ın korona ile mücadeledeki eylemlerini övdü

İbn-i Sina Üniversitesi Yönetim Kurulu ile yapılan bir toplantı konuşan Hammelman, 'Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere sağlık ürünlerini vermek, teşhis kitlerin üretimi ve korona ile mücadele etmek için tıbbi ekipman sağlamayı planlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, İran Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı'nı desteklemek üzere hastanelerin ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlamak ve laboratuvarların kapasitesini geliştirmek için adımlar attı’ ifadesini kullandı.

Bazi tıp eğitim merkezlerini incelemesinin İ.C.E.R.P projesinin programlarından olduğunu açıklayan Hammelman, 'Bu plan İran'ın kovid 19 hastalığına verdiği yanıtla ilgilidir ve projenin içinde Dünya Sağlık Örgütü, korona virüs teşhis ekipmanı standardını yükseltmek amacıyla koruyucu ekipman sağlamak için sözleşme imzaladı’ dedi.

Hammelman, ‘Bugün birçok doktor koronavirüs ile mücadelenin ön saflarında yer alıyor. İran'daki Dünya Sağlık Örgütü Temsilciliği sağlık eğitiminin, sağlığın ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin önemini ve sağlık bilginin yükseltilmesini umuyor’ diye ekledi.

Şimdiye kadar, ülkede 309 bin 437 kişiye korona virüsü bulaştı ve bu hastalıktan ölüm sayısı 17 bin 190'a ulaştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489