3 Ağu 2020 14:40
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News Code: 83895065
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İran'daki koronadan iyileşenlerin sayısı 270 bini geçti

İran'daki koronadan iyileşenlerin sayısı 270 bini geçti

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugün öğlene kadar İran'da 312 bin 35 kişinin koronavirüse yakalandığını, 270 binin üzerinde kişinin ise iyileştiğini belirtti.

 Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 405’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 312 bin 35’e yükseldiğini, 270 bin 228 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 270 bin 228 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 2 milyon 500 bine yakın kişi üzerinde korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 18 milyonu aşkın kişiden 700 bini hayatını kaybetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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