İran'daki koronadan iyileşenlerin sayısı 270 bini geçti

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 405’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 312 bin 35’e yükseldiğini, 270 bin 228 kişinin ise iyileştiğini kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 270 bin 228 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 2 milyon 500 bine yakın kişi üzerinde korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

Dünya genelinde bugüne kadar koronavirüse yakalanan 18 milyonu aşkın kişiden 700 bini hayatını kaybetti.

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