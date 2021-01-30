Keşm, uluslararası geofood markasını aldı

İRNA'ya açıklamalarda bulunan Emri Kazımi, Geofood'un Norveç Magma Dünya Jeoparkı tarafından tescillenen UNESCO Dünya Jeoparklarında yerel gıda ve gıda maddeleriyle ilgili uluslararası tescilli bir marka olduğunu belirterek, 'Bu projenin temel amacı, çiftçilerin, balıkçıların, hayvan yetiştiricilerinin ve yerel gıda ürünleri üreticileri ile tedarikçilerinin ekonomik olarak güçlendirilmesidir' dedi.

Bu markanın onayladığı ürünlerin jeopark alanında üretilen tüm ham gıda hammaddelerini içerdiğini dile getiren Emri Kazımi, 'Yerel ürünlere güvenen ve bir bölgenin jeolojik özellikleri ve iklimin restoranların ürün ve menüleri üzerindeki etkisini ifade eden Geofood, bu ürünleri turistlere tanıtmanın yanı sıra bölgenin jeolojik özelliklerini de tanıtıyor' açıklamasında bulundu.

Çevrenin korunması ve doğal kaynakların optimum kullanımına dayalı yeni tarım yöntemlerinin geliştirilmesinin bu markalaşmanın diğer hedefleri olarak bilindiğini kaydeden Emri Kazımi, 'Hükümetin kararı ile 1990 ve 1991 yıllarında 1500 km'lik alana sahip Keşm Adası, 300 km'lik serbest bölge ve 1200 km'lik özel ekonomik bölge olmak üzere ikiye ayrıldı' diye ekledi.

Ulusal ekonomiyi küresel ekonomiye bağlamak, ileri teknolojiyi bölgeye aktarmak, yabancı yatırımı çekmek, nitelikli insan gücü yetiştirmek, ihracatı ve döviz kazancını artırmak Keşm Serbest Bölgesi'nin oluşturulması hedefleri arasında yer alıyor.

Keşm şehri, Fars Körfezi sularında 150 km uzunluğunda ve ortalama 11 km genişliğindedir.

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