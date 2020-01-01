Keşm Adası'nın Çahkuh Geçidi

Keşm, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi'nde yer alan ve Hürmüzgan iline bağlı bulunan Keşm Adası, ülkenin en büyük adası olarak bilinmektedir. Adada bulunan Çahkuh Geçidi, zamanla bu halini alan güzel manzaralı bir geçittir. Keşm şehrinin 70 kilometre uzaklığında yer alan Çahkuh Geçidi, Doğu Çahu köyünün yanındadır. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkordi