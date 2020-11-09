Keşm'den Türkiye ve Afganistan'a uçak seferleri başlatılacak

Murtaza Şeyhzade Pazartesi günü yeni uçuş hatlarının tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, 'Yabancı uyruklular için vize şartının olmaması bu rotaların seçilmesinde etkilidir' diyerek, Keşm Adası'nda yaşayan 10 binden fazla Afgan'ın Keşhm Serbest Bölge Kurumu'ndan Keşm'den Afganistan'a uçuş başlatmasını talep ettiğini ve bu talebin kurum tarafından onaylandı belirtti.

Keşm Serbest Bölge Kültür, Sosyal İşler ve Turizm Başkan Yardımcısı,'Bu rotaların oluşturulması ve sürdürülebilmesi için Afgan vatandaşları, Keşm Havalimanı ve havayolları arasında teknik ve ekonomik olarak iletişim kurulmak ve ilgili tüm sektörlerin çıkarlarının dikkate alınması gerekmektedir'dedi

Murtaza Şeyhzade, 'bu toplantıda şunları söyledi:Şu anda Afgan vatandaşları uçakla Afganistan'a gitmek için Keşm'den Meşhed'e gitmek zorunda'dedi..

Afganistan'a uçma izni alındı

Meraj Havayolları Şirketinin temsilcisi bu toplantıda şunları söyledi:Keşm Serbest Bölge Kurumu'nun açıklanmasının ardından şirketin Kabil ve Herat'a uçuş izni Ulusal Havacılık Teşkilatı'ndan alınmıştır.

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