Hürmüz: değerli hayvan türlerinin yaşam alanıdır

Hürmüz Adası, Hürmüzgan İli'nin merkezi Bender Abbas'a 8 km uzaklıkta, 42 km'lik yüzölçümğ ile harikalarla dolu bir ada, renkli topraklar, denizin kırmızı ve mavi renklerinin bir araya geldiği ve bir insanı kendine çeken çarpıcı ve eşsiz bir görüntü oluşturan bir yerdir.

Fars Körfezi'nden Bender Abbas'a 40 dakikalık bir yolculuktan sonra iniş tekneleriyle Hürmüz Adası'na vardığınızda, renkli bir dünyada olduğunuzu hissediyorsunuz.

Hürmüz, Fars Körfezi'nde yüz olarak adlandırılır, çünkü dağlar ve kayalar ona kırmızı, turuncu, beyaz, sarı ve yeşilin çarpıcı güzelliğini verir.

Suyun bulunduğu adanın her yerinde kuşları ve hayvanları görebilirsiniz.

Hürmüz'un güneybatısında, Keşm (boğazdaki en büyük ada) ve Lark adaları bulunur.

Hürmüz daha eski bir ada olmasına rağmen, birkaç yıl öncesine kadar bu kadar iyi tanınmıyordu. Kaynaklara göre, bu ada 600 milyon yıl öncesine dayanıyor. Aynı kaynaklara göre, Hürmüz'ün Moğol saldırısından önce gelişen bir ticareti varmış ancak Moğolların gelmesiyle hayat ve ona dair herşey yok oldu. Bazı yerliler Keşm'e, bazıları Cerun veya Gömburun Limanı'na taşındı ve oraya eski kentlerinin anısına Hürmüz adını koydular.

Mangrov ormanları, deniz kaplumbağaların özellikle kaplumbağasının yumurtlama yeri olan kumsallar, Portekizler Kalesi, yengeçler, çeşitli istiridyeler, Gökkuşağı Vadisi ve Yedi Renk Dağları, adanın diğer harikalarındandır.

Adayı gezdiğinizde her yerde renkli topraklar gözünüzü okşuyor. Bazı dağların ve kayaların yeşil, mor, kırmızı, sarı ve beyaz tabakaları vardır ve en ilginci de kırmızı toprağın yenilebilir olduğu ve yerlilerin bunu yemek ve ekmek için baharat olarak kullandığıdır.

Hürmüz'den birkaç saat uzaklıkta su altında olan adalar var. Bunlar arasında Naz Adalarını saymak mümkün. Bu adalar suyun gelmesiyle ortaya çıkar.

Hürmüz toprağının renginin sebebi ile ilgili olarak çoğu demir olan minerallerin varlığından kaynaklandığı dile getirilmektedir. Mineraller de adanın renk spektrumunu değiştirdi. Bunlar çevreyi koruma ile birlikte turistik cazibe ve sürdürülebilir gelir için harika bir fırsattır.

Ülkede çok sayıda kırmızı toprak kaynağı bulunmaktadır. Hürmüzgan ilinde çoğu kırmızı toprağı olan 70 tuz kubbesi mevcut. Ama Hürmüz'ün başka yerlerden ayıran özellik, bunun ada şeklindeki bir tuz kubbesi olmasıdır. Geçmişte Hürmüz Adası refahı ve itibarı nedeniyle diğer ülkelerin dikkatini çekerdi. Portekizliler adaya Şah İsmail döneminde 1507 yılında girerek adanın doğu tarafında bir kale inşa ettiler ve sonunda da 1622 yılında Şah Abbas Safevi döneminde, İmamkulu Han tarafından İngiliz ordusunun yardımıyla Portekizliler adadan kovuldu.

Portekiz kalesi artık yerli ve yabancı turistlerinin ziyaret ettiği bir mekan haline geldi. Bir kısmı yok edilmiş olmasına rağmen, geri kalan kısımlar Portekizlilerın bu adadaki uyguladıkları zulmünü gözler önüne seriyor.

Portekiz kalesi 512 yaşındadır. Portekizliler tarafından getirilen Hintli ve Afrika kökenlilerce inşa edilmesi yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Portekizlilerin adayı yönettiği 115 yıl boyunca burası stratejik bir konuma sahip olarak, Deniz İpek Yolu ticaretinin merkezine dönüştü. Buranın muhafaza edilmesi onlar için önemliydi. Birçok ticari gemi bölgeden ayrılıp Boğaz ve çevredeki ülkelere doğru gidiyordu. Portekizliler bu gemilerden haraç alıyordu. Hürmüz Boğazı, Lark Adası'ndan 50 ila 60 kilometre uzaklıktadır. Kalenin tüm alanı 15 bin metrekaredir. Bir kısmı şimdi yıkılmıştır. Eskiden kaleye atlarla girilirdi ama şimdi ana girişi kısalımıştır, çünkü kum birikimi nedeniyle zemin yükselmiştir. Giriş kapısının kenarında bir hapispahen bulunmaktadır. Mahkumlar ölene kadar orada tutulur ve genellikle köleler, tüccarlar ve muhaliflerden oluşurdu.

Binanın doğu tarafı tamamen kışladır. Kulenin köşelerinde 12 m yüksekliğinde gözlem kuleleri bulunmaktadır. Yerden 25 metre yükseklikte olan ana kule mevcut. Ana kulenin yanında dört katlı komuta odaları var. Burası eskiden 5 binden fazla askere sahip askeri bir binaydı. Hem kalenin içinde hem de Keşm, Kiş, Cask, Buşehr ve Lark adalarının çevreisnde üsler mevcuttu, ancak karargah, Hürmüz Adası ve bu kaleydi. Kale kireçli yapıya sahip olduğu için en çok istiridye ve mercan tozu kullanılmıştır.