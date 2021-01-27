İsviçre, İran'a ait tarihi eserleri iade etmeye hazır olduğunu bildirdi

İran Ulusal Müzesi'ni ziyaretinde müze müdürü Cebrail Nokende bir araua gelen Leitner, burada yaptığı açıkalamada, Bukan Kalaycı Tuğla koleksiyonunun İran'a iadesini bir gurur kaynağı olarak gördüklerini ifade ederek, 'Bu olayın yaşanması, ülkem ve benim için çok önemli ve tatmin edicidir, çünkü tarihi eşya kaçakçılığı ve hırsızlığının İsviçre'de yeri yoktur' dedi.

Bukan Kalaycı bölgesine iade edilen tuğlaların sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi, 'İnsanların bu büyük kültürel başarıyı ziyaret etmeleri için iyi bir fırsat ve Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği bu önemli etkinliğin düzenlenmesine destek olacak' diye belirtti.

İran ve İsviçre müzeleri arasındaki işbirliğini genişletme önerisini de memnuniyetle karşılayan Leitner, 'Dünya barışının sağlanmasında müzelerin rolüne değer veriyoruz ve İsviçre büyükelçiliği olarak iki ülkenin müzeleri arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için gerekli koşulları sağlamak için özel bir çaba göstereceğiz' diye konuştu.

Yağmalanan İran'ın tarihi ve kültürel eserlerini ülkeye iade etmek için çalışmalarına devam etmek üzere gönüllü olduğunu dile getireb Letiner, 'Bu konuda tamamen hazırlıklıyız ve Bukan Kayalcı meselesine benzer vakalarının tespiti ve iade edilmesi konusunda hiçbir çabadan kaçınmayacağız' diye kaydetti.

İran Ulusal Müze Başkanı Nokende de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran Ulusal Müzesi'nin tarihini ve yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini kısaca tanıtarak, 'Korona koşulları nedeniyle müzeler sanal bağlamda birbirleriyle ilişkilidir ve bu bağlamda biz İsviçre müzeleriyle işbirliği yapmaya çok istekliyiz' dedi.

İsviçre'ye Bukan Kalaycı bölgesine ait tarihi eserleri iade etme konusundaki işbirliğinden dolayı teşekkür eden Nokende, 'Bukan Kalaycı tuğlaları MÖ 900 ila 700'e ve Mana kültürüne aittir ve bu eylem, tarihi geri dönüşün önemli bir parçası olarak İran'ın insan mirasının bir kısmının korunmasına yol açtığı kabul edilmektedir' diye açıkladı.

İsviçre Büyükelçisi'ni tarihi ve kültürel eserlerin iadesi konusundaki çabalarını yeniden takdir eden Nokende, bu insani kültürel çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

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