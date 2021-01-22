Sultanzade: İran ve Türkiye’nin kültürel ilişkileri, siyasi iniş çıkışların ötesindedir

Sultanzade Hoy kentine düzenlenen Türkiye Tarih, Kültür ve Edebiyat’ını İnceleme toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Sultanzade, İran ve Türkiye’nin kültürel ve tarihi olarak zengin tarihlerinde etkili kişilere sahipler ve bu bilim ve kültürel hazine ilişkilerin gelişmesine yardım ettiğini söyledi.

İki ülke arasında bir çok ortaklıklar olduğunu ifade eden Sultanzade, bu zengin hazinelerin gelecek nesillerin daha iyi ilişki kurmasına yardımcı olacağını söyledi.

Türk Kültürü Araştırmacısı Hadi Feruhide de yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki kültürel, tarihi ve dini ortaklıkların ilişkilerin kalıcılaşmasında ve güçlenmesin ve yakınlaşmasında etkili olduğunu söyledi.

Feruhide, Selçuklulardan başlayarak Türkiye’nin Osmanlı İmparatorluğunu ve daha sonra Cumhuriyete geçişini anlatarak, Fatih Sultan Mehmet’in Bizans İmparatorluğunun bin yıllık ömrüne son verdiğini ve bunun yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğunun fetihlerinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşında dağıldığını ve Mustafa Kemal Paşa’nın milli direnişle Laik Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu ve Atatürk lakabını aldığını söyleyen Feruhide, Atatürk’ün Türkiye’nin modernleşmesi ve sanayileşmesi için bir çok yenilik yaptığını belirtti.

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2012