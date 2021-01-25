Chomsky: ABD uluslararası terörizinn lideridir

Russia Today'e röportaj veren Chomsky, 'Pek çok Trump destekçisi gibi, Amerikalı liberal entelektüeller de hayali bir dünyada dolaşıyor ve bunlar, ABD hükümetinin 'uluslararası terörizmi'ni güvenli bir sığınak olarak tanımlıyor' diye belirtti.

Trump yanlısı Cumhuriyetçilerin seçimde yenilgiyi kabul edememesi gibi, Amerikan liberal entelektüelleri de ülkelerinin terörizmde lider olduğunu kabul edemediklerini ifade eden Chomsky, 'Gerçek şu ki, ABD neredeyse bağımsız bir ulus olarak tarihi boyunca her zaman başka ülkelerle savaşmış ve 40. Başkan Ronald Reagan'ın dış politikasında teröre karşı koyma stratejisi, aslında ABD'nin Orta Amerika ve Güney Afrika'daki terörüne karşı mücadeleden halkın dikkattini dağıtıcı bir yöntem olarak görülüyordu' diye belirtti.

Güney Afrika Başkanı ve ırkçılığa karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela, apartayd rejiminin devrilmesinden çok sonra, 2008 yılına kadar ABD tarafından bir terörist olarak görüldüğünü hatırlatan Chomsky, 'Bunlar yaşanırken uluslararası mahkeme, dünya kurallarını gizleyerek, ABD'nin Nikaragua'ya karşı yürüttüğü gizli savaşı meşrulaştırdı' diye konuştu.

Reagan yönetiminin ABD standartlarına göre yaptığı şeyin terörizmin doruk noktası olduğunu kaydeden Chomsky, 'Ancak Uluslararası Adalet Divanı, ABD lehine karar verdiğinde, New York Times bir başyazısında "Düşman bir çember olduğu için kararı bozabiliriz" yazdı. Bu neden düşmanca bir dernek? Cezası ABD mahkumiyeti olduğu için mi?' açıklamasında bulundu.

ABD'nin bir başka kurbanının Küba olduğunu ve bu ülkenin Washington'a karşı onlarca yıldır yaptırımlara maruz kalan ve hükümetini zayıflatmak ve isyanı kışkırtmak için devam eden bir ABD kampanyasına direndiğini söyleyen Chomsky, 'ABD'de bu eylemler, CIA'nın "Kübalı lider" Fidel Castro'dan kurtulmaya yönelik aptalca planları olarak kabul edilmektedir. Washington'un Küba'ya karşı terörist savaşının sonuçları neredeyse dünyanın yok olmasına ve Latin Amerika füze krizine yol açtı' değerlendirmesini yaptıı.

Liberal entelektüellerin Amerikan siyasetini görme konusundaki anlayış eksikliğinin tarih kitaplarına gömülmüş veya yabancı topraklarda olanlarla sınırlı bir şey olmadığını ifade eden Chomsky, 'Örneğin, 6 Ocak ayaklanmasına yol açan Trump yanlısı çılgın kalabalık, bilinmeyen yerlerden gelmediler ve yenilgileri Amerikan demokrasisinin ihtişamının bir işareti değildi' diye ekledi.

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